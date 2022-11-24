2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni yıldan itibaren harçlar, cezalara ve bazı vergilerin artışını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

Böylelikle, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olmuştu. Bu oranın resmiyet kazanmasıyla birlikte, 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.

2023 IMEI kayıt ücreti

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2 bin 6 TL

2022 - 2 bin 732 TL

2023 - 6 bin 91 TL