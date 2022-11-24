2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu
Yurt dışından getirilen telefonlar için 2023 IMEI ücreti, yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 artması sonrası 6 bin 91 TL olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni yıldan itibaren harçlar, cezalara ve bazı vergilerin artışını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.
Böylelikle, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olmuştu. Bu oranın resmiyet kazanmasıyla birlikte, 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.
2023 IMEI kayıt ücreti
2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838 TL
2021 - 2 bin 6 TL
2022 - 2 bin 732 TL
2023 - 6 bin 91 TL