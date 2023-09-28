2023 Emmy Ödülleri’ne TRT Damgası! Türkiye’nin İlk Uluslararası Emmy Haber Ödülü TRT’nin!

TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi "Off the Grid"in Ukrayna'da çektiği "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, çok önemli bir uluslararası başarıya imza attı. TRT World'ün belgeseli, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 44. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinde binlerce eser arasından ödüle layık görüldü.

Sobacı; “Bu ödül bir ilk ama son olmayacak”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT World’ün kazandığı Uluslararası Emmy Haber Ödülü’nün Cumhuriyetin 100. Yılında kazanılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bu ödülü ilk kez Türkiye’ye getirmek TRT olarak bizim için büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımın ürettiği güçlü içerikler ve bunların dünya için taşıdığı anlam, etki için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dönüşüm ve başarı yolculuğumuz bundan böyle de sürecek.” açıklamasında bulundu.

Sobacı, ödüle ilişkin SM hesabından yaptığı paylaşımda da, “44. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haber Belgesel dalında Emmy Ödülü TRT’nin.Bu bir ilk ama son olmayacak.

‘Dünyayı dünyaya anlatmak’ hedefiyle çıktığımız yolda destekleri için İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun’a ve emeği geçen tüm TRT World ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“TRT World'ün uluslararası yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır”

ABD'nin New York kentinde düzenlenen törene, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi ve TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar katıldı.

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TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, "Tabii ki gururluyuz mutluyuz. Aldığımız bu ödül TRT World'ün uluslararası habercilik ve yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır. Başta Off The Grid ekibi olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum," dedi.

TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar ise şu ifadelere yer verdi: "Bu ödül her şeyden önce TRT World'ün TRT'nin kurumumuzun ne kadar başarılı olduğunu uluslararası standartlarda yayın yaptığını, uluslararası standartlarda gazetecilik yaptığını göstermiş oldu. Yani Amerika'da televizyonculuğun en büyük ödülü bu. İlk defa bir Türk yapımı belgesel bu ödülü kazandı. O açıdan çok gururluyuz.”

Belgeseli hazırlayan Mouhssine Ennaimi, “Nasıl bir fark yaratacağımızı, henüz söylenmemiş neyi söyleyeceğimizi de bilmiyorduk. Adanmışlık, tutku, sahada azimli çalışmanın karşılığını bugün bu ödülle aldık,” ifadelerini kullanırken yapımcılardan Alexandre Pauilat, film için tüm ekip büyük bir sabır ve özveri ile çalıştıklarını vurguladı: “En güzel sözleri yansıtmak, en iyi görüntüleri kurgulamak için uğraştık. Ve sanırım bu jüriye ve halka ulaştı.”

Belgesel savaştan sonra Ukrayna'daki sivillerin hayatını ele alıyor

Mouhssine Ennaimi ve Alexandre Pauliat'ın hazırladığı ve Hakan Hocaoğlu'nun görüntülediği, Ukrayna'da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü çarpıcı şekilde izleyici ile buluşturuyor.

Fatih Kibar'ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş'un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle Ukrayna'daki sivillerin hayatlarındaki değişimi ele alıyor.

Emmy Ödülleri, dünyanın en prestijli televizyonculuk ödülü sayılıyor.