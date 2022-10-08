2023 bütçesini bir tek o hazırlamadı... Ekrem beceriksizlikte 1 numara

yeniakit Zekeriya Say

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine göre, belediye başkanı tarafından Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi gereken bütçe tasarısını 80 ilin tamamı sunarken, yalnızca İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce hazırlanan resmi belgede, “2020 ve 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ‘hariç’ olmak üzere 2020 yılı bütçe rakamları ve 2023, 2024, 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerine ilişkin yerel yönetimlerden toplanan veriler icmal edilerek butceuygulamabb.gov.tr adresine e-posta ile iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"Bu beceriksizliği nasıl becerdiniz?"

Skandalı sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP’li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp “YASAL SÜRE İÇERİSİNDE” ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin “hesabını” yapamayanların “başka hesaplar” peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bütçe yapmayı değil harcamayı biliyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan İBB Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, “Belediye Kanunu’na göre İmamoğlu yönetiminin bütçe tasarısını Eylül ayının birinci gününden önce encümene, Eylül sonuna kadar da bakanlığa bildirmesi gerekiyordu. Encümenin de bütçe tasarısını inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisi’ne sunması gerekiyor. Eylül’ün 1’i geçti, Ekim’in ortasına geldik henüz bakanlığa bildirilmedi. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi 81 il arasında kanunda öngörülen süre bitmesine rağmen henüz ne encümene ne de bakanlığa bütçe sunamayan tek belediye oldu. Normal şartlarda önümüzdeki ay bütçe görüşmeleri yapılması gerekiyordu. Şu an ortada herhangi bir bütçe yok. Yatırım anlamında bütçe kullanmayı bilmeyen, parayı milletin yararı yerine reklamlara, şovlara, konserlere ve çalıştaylara harcayan İBB yönetimi maalesef bütçe yapmayı da bilmiyor” dedi.

Eylül bitti bütçeyi sunamadı

İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar ise, “5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesindeki ‘Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.’ hükmü gereği Eylül ayı başlamadan bütçe tasarısını Belediye Encümenine ve Bakanlığa sunması gerekiyordu. Eylül ayı bitti Encümene de Bakanlığa da sunmadılar. Türkiye'nin en kurumsal belediyesini içine düşürdükleri hale bakın. Göreve geldiğinden bu tarafa 4 defa Mali Hizmetler Daire Başkanı değiştiren bir yönetimden ancak bu beklenirdi.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan yaşanan rezalet geçmişte, “Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım” diyen İmamoğlu’nun sözlerini akıllara getirdi.