2023 asgari ücret için net rakam verildi! Bunun üzerinde mümkünatı yok olmaz

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi. Ekonomist Muhammet Bayram ise yeni asgari ücrete ilişkin Milliyet'e önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"Sene sonu enflasyonunun yüzde 25-30 arasında gerçekleşeceğini farz edersek en az yüzde 40’lık bir artış yapılabileceğini söylüyoruz. Burada 5 bin 500 TL olan asgari ücret düzeyinde yüzde 40 artış yapılırsa 7 bin 700 TL, yüzde 45 artış olursa 7 bin 975 TL, yüzde 45 artış olursa 8 bin 250 TL rakamına ulaşır. Ben psikolojik sınır olması açısından 8 bin TL tutarının en gerçekçi rakam olduğunu düşünüyorum.

Bu tutarların üzerindeki rakamların telaffuz edilmesi manipülatif söylemlerden ibarettir.

Asgari ücrette nihai karar aralık sonu değil de daha erken bir tarihte belirlenebilir mi?

Daha önceki toplantıların 4. sefere uzamasının sebebi tarafların uzlaşamamasıydı. Eğer oy birliği olursa 3. toplantıda da bu karar alınabilir. Toplantılarda şöyle bir durum söz konusu: Hem işveren hem işçi kesimlerinin temsilcileri bilimsel veriler üzerinde çalışıyor. Asgari ücretin belirlenmesinin bir kıstası yoktur. Enflasyon oranında belirlenme şartı da yoktur. Ama bilimsel veriler üzerinde taraflar çalışmaktadır. Bu çalışma en fazla aralık sonu itibarıyla bitecektir."