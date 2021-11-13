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Gündem 2022'ye girerken bu da oldu! CHP'li İBB hizmette 'tasarrufa' gitti!
Gündem

2022'ye girerken bu da oldu! CHP'li İBB hizmette 'tasarrufa' gitti!

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, hizmette tasarrufa giderek metrolarda bazı yürüyen merdivenleri kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 23:01:00 - 2021-11-13 23:02:35
2022'ye girerken bu da oldu! CHP'li İBB hizmette 'tasarrufa' gitti!

İBB tarafından metro istasyonlarında bulunan yürüyen merdivenlerin bazılarına “Tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır.” mesajı asıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi metro istasyonlarında birçok yürüyen merdiveni tasarruf nedeniyle çalıştırmamaya başladı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Yürüyen merdivenlerde neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. 

Esenler Belediye Başkanı ve İBB'nin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İBB yönetimine tepkisini resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Göksu "CHP'li İBB Yönetimi 44.995 yandaşını işe alırken düşünmediği tasarrufu yürüyen merdivenden yapmayı düşünmüş." dedi.

CHP'li vekiller 'ekmek israfı'nda Yeni Akit'i hedef almıştı

CHP'li İBB'nin hizmette tasarrufa gitmesi akıllara Yeni Akit'in ekmek israfına dikkat çekerek yayımladığı haberini hedef alan CHP'li vekilleri getirdi. Yeni Akit, ciddi boyutlara ulaşan ekmek israfını önlemek için 'bayat ekmek tarifleri' haberi yayınlamıştı. Akit'in 'bayat ekmek' tarifi CHP'li Veli Ağbaba ve CHP'li Ali Mahir Başarır gibi birçok CHP'li tarafından hedef alınarak siyasi şova çevrilmişti. 

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