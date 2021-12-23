2022’de resmi tatil kaç gün? 2022 tatiller kaç gün? 2022'de resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Tatil planlarını önceden şekillendirmek isteyenler 2022 yılı resmi tatiller listesini araştırıyor. Arık ayının bitimine az bir zaman kala ençok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 2022 yılı içinde yapılacak resmi tatiller oldu. Çalışan milyonlarca vatandaş ile eğitim öğretimine devam eden üniversite öğrencileri başta olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2022 tatil tarihlerine dair bilgi almak adına internetteki sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2022 Resmi Tatil günlerine ilişkin detaylar...

Yeni yıl tatili ne zaman hangi gün?

1 Ocak Cumartesi gününe denk gelecek.

23 Nisan 2022 hangi gün?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tatili cumartesi gününe denk gelecek.

1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs 2022 hangi gün? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, pazar gününe denk gelecek.

19 Mayıs 2022 hangi gün?

19 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs perşembe gününe denk gelecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 2022 hangi gün? Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

15 Temmuz 2022 hangi gün?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, cuma gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı 2022 hangi gün?

Kurban Bayramı 2022'de hangi güne denk geliyor?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

30 Ağustos hangi gün?

30 Ağustos Zafer Bayramı, salı gününe denk gelecek.

29 Ekim 2022 hangi gün?

29 Ekim 2022'de hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2022'de, cumartesi gününe denk gelecek.