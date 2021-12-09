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Gündem 2022’de piyasada! Koronayı tespit etmek için parlayan maskeler geliştirdiler!
Gündem

2022’de piyasada! Koronayı tespit etmek için parlayan maskeler geliştirdiler!

Batı Japonya’daki bir üniversitede görev yapan bilim insanları, devekuşu yumurtalarından elde edilen antikorları kullanarak, koronavirüsü tespit etmek için parlayan maskeler geliştirdiler. Geliştiren ekibin başında ise 52 yaşındaki bir bilim insanı yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 18:51:00 -
2022’de piyasada! Koronayı tespit etmek için parlayan maskeler geliştirdiler!

Kyoto Valiliği Üniversitesi’ndeki bilim insanları, deve kuşu yumurtalarından elde edilen antikorları kullanarak morötesi (ultraviyole) ışığa maruz kaldığında parlayabilen maske geliştirdi.

Japon haber ajansı Kyodo News’un haberine göre, Yasuhiro Tsukamato liderliğindeki ekip, virüsün bulaşıp bulaşmadığını test edebilmeleri için maskelerin kolay bir yol sunacağını belirtti.

Tsukamoto, “Deve kuşu antikorlarını düşük maliyet ile büyük miktarlarda üretebiliriz. Gelecekte bu maskeleri herkesin kullanabileceği kolay bir test aracına dönüştürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

2022 yılında piyasada!

Araştırma ekibi, koronavirüs bulaşmış 32 kişi ile 10 gün boyunca yaptıkları deneyler sonucunda; koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin kullandığı maskelerin hepsinin morötesi ışık altında parladığını, viral yüklerinin azalması sebebiyle de zamanla renklerini kaybettiklerini saptadı.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, maskelerin test aşamalarının devam ettiğini ve 2022 yılında piyasaya sürülmesi için hükümetten onay beklediklerini ifade etti.

Sistem nasıl işliyor?

Bilim insanları, koronavirüsün tehdit edici olmayan bir sürümünü deve kuşlarına enjekte ettiklerini ve daha sonra bu yumurtalardan büyük miktarda antikor elde ettiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, test aşamasında ise kullanıcıların yüz maskesinin içine yerleştirilen çıkarılabilir özel bir filtre yardımıyla maskeye püskürtülen antikorlu boya sayesinde, kişinin koronavirüse maruz kalıp kalmadığını morötesi ışık altında anlayabildiklerini kaydetti.

 

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