2022'de en çok izlenenler! Youtube trendleri açıklandı
İnternet platformu YouTube 2022 yılının trendlerini açıkladı. İşte en çok izlenenler.
Popüler içerik platformu YouTube her sene olduğu gibi trendleri açıkladı. İşte YouTube Türkiye 2022 Trendleri!
Dünyanın en büyük platformlarından biri olan YouTube, her sene sonunda yılın trendlerini açıklıyor. Platform bugün de Türkiye’de 2022’de trend olan videolarını, shorts videolarını, müzik videolarını, en popüler içerik üreticilerini ve çıkış yapan içerik üreticilerini açıkladı.
2022 YouTube Türkiye’nin trendleri belli oldu
2022’nin sonuna yaklaşırken popüler platform YouTube, merakla beklenen Türkiye’nin trendlerini açıkladı. “YouTube Trend” adlı internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki kullanıcıların 2022’de en çok hangi videoları izlediğini açıkladı.
Çok sayıda ülkeye özel verilerin yer aldığı sayfada, “trend videolar, en popüler shorts videoları, müzik videoları, en popüler içerik üreticiler ve çıkış yakalayan içerik üreticiler” kategorileri karşımıza çıkıyor. İşte YouTube Türkiye 2022 trendleri!
YouTube Trend sayfasında karşımıza çıkan ilk kategori “Trend Videolar” oluyor. 2022’nin Trend Videolar listesinin sıralaması ise şu şekilde:
- Ruhi Çenet – Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi
- Enes Batur – Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası
- Tozluyaka 1. Bölüm
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm
- Duy Beni 1. Bölüm
- BaBaLa TV – Mevzular Açık Mikrofon | HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali
- Yalı Çapkını 1. Bölüm
- Konuşanlar – Konuşanlar | Yaz Shot Extra
- Show Ana Haber – Çocuk sesli adam
Pek çok veri üzerinden yapılan analizlerin sonucunda 2022 YouTube Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri ise şu şekilde:
- Hasanmucci
- Noluyo Ya?
- netd müzik
- Evrim Ağacı
- Ali Sürücü
- Murat Soner
- BoraLo
- Orkun Işıtmak
- BaBaLa TV
- uberkuloz
Listeye göre 2022 YouTube Türkiye’nin Çıkış Yakalayan İçerik Üreticileri de şu şekilde listeleniyor:
- Hasanmucci
- Ali Sürücü
- BoraLo
- uberkuloz
- Taha Erdoğan
- ÜNAL TURAN
- Mertlia
- Yaspe
- Ahmet Can Dündar
- Mert Sarıc
YouTube’un yaptığı paylaşıma göre 2022 Türkiye’nin trend müzik videoları şu şekilde:
- Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem – Salıncak
- TARKAN- Geççek
- Sefo, Capo – ISABELLE (Official Video)
- Canbay & Wolker – Leylim Yar (Official Video)
- Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat. İrem Derici- Rastgele
- Sefo – Tutsak (prod. by Aerro)
- Sefo – Affettim (prod. by Aerro)
- KÖFN- Bi’ Tek Ben Anlarım (Official Video)
- UZI – ARASAN DA
- Ayaz Erdoğan – Hep Mi Ben?
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