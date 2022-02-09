2022 YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? ÖSYM YÖKDİL 2022 geç başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL geç başvuru tarihleri sorgulanmaşa başlandı. 21 - 31 Ocak arasında alınan 2022 YÖKDİL başvuruları tamamlandı. Açıklanan tarihler arasında YÖDİL başvurusunda bulunmayan adaylar YÖDİL geç başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki 2022 YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? ÖSYM YÖKDİL 2022 geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı hangi illerde yapılıyor? İşte YÖKDİL geç başvuru işlemleri...
ÖSYM tarafından 21 Ocak tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) başvuruları 31 Ocak’ta tamamlandı. 2022 YÖKDİL başvurusunda bulunamayan adaylar şimdi de YÖKDİL geç başvuru tarihini sorguluyor.
2022 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
2022-YÖKDİL/1 geç başvuru günü 8 Şubat 2022 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de ödenebilir.
YÖKDİL 2022 geç başvuru ücreti ne kadar?
185,00 TL olarak belirlenen YÖKDİL başvuru ücreti geç başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
YÖKDİL geç başvuru ücreti nasıl yatırılır?
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.
2022 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart’ta yapılacak.
YÖKDİL Başvuru 2022 nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YÖKDİL sınavı hangi illerde yapılıyor?
YÖKDİL sınavı yapılan iller hangileri? YÖKDİL sınavı şu an için 30 il ve 35 merkezde uygulanmaktadır. Önümüzdeki günlerde uygulama il ve merkezlerinin artacağı düşünülmektedir. YÖKDİL sınavının uygulandığı iller şu şekildedir;
İstanbul (5 Sınav Merkezi)
Ankara (2 Sınav Merkezi)
İzmir
Adana
Antalya
Aydın
Bursa
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Eskişehir
Erzurum
Gaziantep
Hatay
Kars
Kayseri
Konya
Malatya
Mersin
Muğla
Sakarya
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Trabzon
Van
Zonguldak
YÖKDİL sınav merkezleri listesi için tıklayın
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