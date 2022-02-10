2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında gerçekleşecek. Sınava hazırlananlar ise başvuru işlemlerinin ne zaman alınacağını araştırıyor.

2022 YKS başvuruları başladı mı? ÖSYM YKS 2022 başvuru tarihleri...

2022 yılında YKS’ye girmek isteyenler sınav başvuruların ne zaman alınacağını araştırıyor. 2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav başvuruları ise 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

YKS başvuruları nasıl nereden yapılıyor?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS’de hangi derslerden soru geliyor?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.