2022 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti ne zaman yatırılacak hangi bankaya yatacak?

2022 YKS başvuru parası ne kadar hangi bankaya? ÖSYM 2022 sınav takvimini yayınladı. ÖSYM YKS sınavına girecek adaylar da 2022 YKS başvuru tarihi ile YKS başvuru ücretlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM 2022 YKS kılavuzunu yayınlandı mı? sorusu adaylar tarafından sorgulanırken, YKS başvuru tarihinde sona gelindi. Üniversite adayları 2022 YKS sınav başvuru ücretini ve kılavuzunda yer alan detayları merak ediyor. Peki 2022 YKS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak, son gün ne zaman? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve tüm detaylar...

2022 YKS başvurusu ne zaman?

ÖSYM 2022 YKS başvurusu başladı mı, ne zaman başlayaca? YKS 2022 sınavına katılacak adayların TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. 2022 YKS sınavı geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS 2022 tarihleri ne zaman?

2022 YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

2022 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2021 başvuru ücreti 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödecenek. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 25,00 TL olarak belirlenmişti

2022 YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın