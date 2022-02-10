2022 yılı YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav başvuru ücreti ise adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM YKS ücretini açıkladı mı?

2022 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlananlar başvuru tarihlerini ve ücretlerin belli olup olmadığını araştırıyor. YKS başvuru işlemleri 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde yapılacak. ÖSYM geç başvuru tarihi olarak ise 16-17 Mart tarihlerini açıkladı. YKS 2022 kılavuzu ise henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlandığında başvuru ücreti belli olacak. 2021 yılında başvuru için 90 lira alınmıştı. Bu sene ise başvuru ücretinin 110-120 lira civarında olması bekleniyor. Ayrıca geç başvurularda ücretlere yüzde 50 artış yapılıyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.