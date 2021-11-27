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Teknoloji 2022 yılı IMEI kayıt harcı belli oldu. İMEI kayıt ücreti ne kadar?
Teknoloji

2022 yılı IMEI kayıt harcı belli oldu. İMEI kayıt ücreti ne kadar?

Yurt dışından gelen telefonlar için 2022 yılı IMEI kayıt harcı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 15:51:00 - 2021-11-27 16:03:52
2022 yılı IMEI kayıt harcı belli oldu. İMEI kayıt ücreti ne kadar?

Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte yurtdışından yolcu beraberinde telefon getirmek isteyenleri de yakından ilgilendiren ücret belli oldu.

2019 yılında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarılan daha 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı 2022 yılında 2 bin 772 liraya çıkacak.

Telefonların yurtdışından kaçak olarak gelip gelmediği ya da çalıntı olup olmadığı IMEI numarası sayesinde öğreniliyor. Cep telefonunun durumu hakkında bilgi almak isteyenler ise cihazın IMEI numarasını sorgulatarak öğrenebiliyor. IMEI sorgulatmak e devlet ile de mümkün. 

İMEİ kayıt ücreti ne kadar?

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

Türkiye’de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:

Yıl Kayıt Ücreti (TL)
2012 100
2013 115
2014 119.5
2015 131.5
2016 138.5
2017 149.2
2018 500
2019 1500
2020 1838.7
2021 2006.2
2022 2732.4

IMEI Nedir?

Android telefonlar için değişiklik gösterebilir, ancak genellikle “Ayarlar”, “Telefon Hakkında”, “Durum” bölümüne gidip IMEI numarası görüntülenir. IMEI numarasının temel amacı, her bir cihaza benzersiz bir tanımlama sunmaktır.

Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.

 

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