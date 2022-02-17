2022-YDS/1 başvurusu başladı mı 2022 YDS ne zaman? YDS sınav merkezleri nerede var?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ilkbahar etabının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2021 YDS Sonbahar Dönemi sınavının tamamlanması ve sonuçların adaylara duyurulmasının ardından şimdi, 2022-YDS/1 sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı sınava katılım sağlayacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2022-YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak? YDS 2022 ilkbahar sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

2022-YDS/1 başvuruları ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Aygün, başvuru tarihlerini de açıkladı. Aygün'ün paylaşımları şöyle: "Değerli adaylarımız, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

YDS hangi illerde yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Aygün yaptığı açıklamada, "YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz." dedi. YDS sınav merkezleri nerede var? YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

YDS başvuru ücretleri hangi bankaya yatacak?

Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.