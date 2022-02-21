Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na hazırlananlar başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, YDS başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

2022 YDS/1 başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek? ÖSYM 2022 YDS/1 başvuru tarihleri

2022 YDS/1 10 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları ise 17-28 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılabiliyor. Adaylar AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapabiliyor. Ayrıca e devlet şifresiyle de başvuru adımı gerçekleştirilebiliyor.

Konu hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS’yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.