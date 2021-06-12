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Ekonomi 2022 ve 2023 yılları için personel taşıma servis hizmeti alınacak
Ekonomi

2022 ve 2023 yılları için personel taşıma servis hizmeti alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre personel taşıma servis hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:29:00 -
2022 ve 2023 yılları için personel taşıma servis hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2022 ve 2023 yılları için personel taşıma servis işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecek.

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