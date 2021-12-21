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Spor 2022 Süper Kupa final maçı ne zaman?
Spor

2022 Süper Kupa final maçı ne zaman?

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa maçında karşılaşacak. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı hangi ülkede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:59:00 - 2021-12-21 12:04:02
2022 Süper Kupa final maçı ne zaman?

Futbolseverler Süper Kupa finalinin ne zaman nerede yapılacağı açıklandı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?

2022 Süper Kupa final maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak" ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

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