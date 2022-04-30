2022 Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz?

Kara yollarında bayram için tedbirler artırıldı. Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerine imkan sağlamak amacıyla KGM tarafından yoğun önlemler alındı.Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz?

Köprü ve otoyollar ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz?

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği otoyollardan geçişin 30 Nisan Cumartesi 00.00'dan (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) başlayıp 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını dile getiren Karaismailoğlu, ayrıca Ramazan Bayramı süresince 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba saat 24.00'e kadar da Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceğini bildirdi.