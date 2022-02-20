Her yıl Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 2021'de koronavirüs pandemisi sebebiyle yapılamadı. Peki, bu sene ot festivali yapılacak mı?

2022 Ot Festivali ne zaman? Alaçatı Ot Festivali bu sene yapılacak mı?

Geçtiğimiz yıl yapılamayan Alaçatı Ot Festivali bu sene düzenlenecek. Festival 24-27 Mart tarihlerinde semizotu temasıyla gerçekleşecek.

Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile yüz binlerce kişiyi ağırlayacak.