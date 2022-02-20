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Yaşam 2022 Ot Festivali ne zaman? Alaçatı Ot Festivali bu sene yapılacak mı?
Yaşam

2022 Ot Festivali ne zaman? Alaçatı Ot Festivali bu sene yapılacak mı?

Alaçatı Ot Festivali pandemi sebebiyle 2021 yılında gerçekleştirilemedi. Bu sebeple festivale katılmak isteyenler ‘Bu sene ot festivali olacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman yapılacak 2022:

Yeniakit Publisher
2022-02-20 20:45:00 -
2022 Ot Festivali ne zaman? Alaçatı Ot Festivali bu sene yapılacak mı?

Her yıl Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 2021'de koronavirüs pandemisi sebebiyle yapılamadı. Peki, bu sene ot festivali yapılacak mı?

2022 Ot Festivali ne zaman? Alaçatı Ot Festivali bu sene yapılacak mı?  

Geçtiğimiz yıl yapılamayan Alaçatı Ot Festivali bu sene düzenlenecek. Festival 24-27 Mart tarihlerinde semizotu temasıyla gerçekleşecek.

Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile yüz binlerce kişiyi ağırlayacak.

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