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Kültür - Sanat 2022 Ordu Tanıtım Günleri düzenlenecek mi? Mehmet Duman açıkladı!
Kültür - Sanat

2022 Ordu Tanıtım Günleri düzenlenecek mi? Mehmet Duman açıkladı!

Mehmet Duman, Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan Ordu’yu yeşilin ve mavinin başkenti olarak tanınıyor. Geçtiğimiz senelerde Ordu Tanıtım Günleri büyük bir özenle hazırlanıyordu. Peki 2022 yılında Ordu Tanıtım Günleri yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 22:34:00 -
2022 Ordu Tanıtım Günleri düzenlenecek mi? Mehmet Duman açıkladı!

Anadolu Ordulular Federasyonu Başkanı Mehmet Duman ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Valisi Tuncay Sonel öncülüğünde bir program düzenlendi. Ordu Tanıtım Günleri Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan organizasyona tüm halk davet edildi. 

Ayrıca bürokrasinin önemli isimleri arasında yer alan ilçe belediye başkanları ve bürokrasinin önemli isimleri organizasyonun farklı günlerinde vatandaş ile buluşacak. İsa Çiçek, Recep Demirci, Musa Kuru, Yaşar Duman, İsa Demirci, Yüksel Cürebal, İlker Kaçak  ve Dış işleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran bu tanıtım günü için destek olan ve sponsor olarak yer alan isimlerden.

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