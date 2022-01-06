2022 Ocak KYK burs ücreti yattı mı?

KYK 2021- 20202 burs ve kredilerinin ödeneceği tarih için araştırmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs ve kredi ücretlerinin yatırılmasına ilişkin konuştu. Peki, KYK 2019- 2020 bursları ne zaman yatacak? KYK'da ilk ödemenin tarihi belli oldu mu?

KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi paralarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK kredi ve bursları ne zaman hesaplara yatar? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu, Ocak ayının ilk haftasına girilmesiyle birlikte pek çok kişinin odak noktası oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binlerce öğrencinin merakla beklediği burs ve kredilerle ilgili sevindiren gelişmeyi paylaştı. Bakan Kasapoğlu, ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.

2022 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs verileceğini açıkladı.

KYK bursu ne zaman kesilir?

Eylül 2018’de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4’lük sistemde 2.00’nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Hazırlık sınıfında sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfı geçilse bile dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçilmesi halinde burs yine kesilir.

Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.

Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesilmektedir.

2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

2015 yılı sonu itibariyle yayımlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğinde burs verilmeyecek kişiler başlığındaki “asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler” ibaresi kaldırıldı. Yani artık asgari ücret düzeyinde çalışan öğrencilerin bursları kesilmeyecektir. Ancak asgari ücret düzeyinde sigortalı bir işte çalışan ve ilk defa burs başvurusu yapacak öğrencilerin başvuru sonrasında sosyal durumları göz önüne alındığı için burs çıkma olasılığı çok azdır. Ancak burs alan öğrenciler asgari ücret düzeyinde bir işte çalışırsa bursları kesilmez.

Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.