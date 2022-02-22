2022 MSÜ başvuru işlemleri 9 Şubat’ta sona erdi. Belirlenen sürede başvuru yapmayanlar ise ‘MSÜ geç başvuruların ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

2022 MSÜ geç başvuru son gün ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alındı. 27 Mart'ta gerçekleşecek olan sınav için başvuru yapmayanlar ise geç başvuru tarihini merak ediyor. MSÜ geç başvuru işlemleri 22 Şubat saat 10.00’da başladı. Başvuru işlemi bu gece yani 22 Şubat saat 23.59’da sona erecek. Geç başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden alınıyor. MSÜ başvuru ücreti 130 lira olarak alındı. Geç başvurularda ise sınav ücretine yüzde 50 oranında artırım yapılacak.

2022 MSÜ kılavuzunda geç başvuru ödeme detaylarına ilişkin “13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında 2022-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (22 Şubat 2022 tarihinde) 2022-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (22 Şubat 2022 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile %50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır” bilgisi yer aldı.

27 Mart’ta yapılacak olan sınavın sonuçları ise 14 Nisan 2022’de ilan edilecek.

MSÜ sınav süresi ne kadar? MSÜ kaç sorudan oluşuyor?

MSÜ sınavı süresi alınan kararla birlikte 135 dakikadan 165 dakikaya çıkartıldı. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.