2022 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 ortaöğretim sınav ne zaman?

Lise mezunlarının katılacağı KPSS ortaöğretim sınavı ve üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS önlisans sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki 2022 KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavları ne zaman? İşte detaylar...

Kamuda çalışmak isteyen ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adaylar heyecan içinde KPSS sınavını bekliyor. KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular da bir hayli sorgulanmakta.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu. İşte KPSS 2022 sınav tarihleri.

2022 KPSS sınav takvimi

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz’da yapılacak.

2022 KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos’ta yapılacak.

2022 ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos’ta yapılacak.

2022 EKPSS ne zaman?

2022 EKPSS 24 Nisan’da yapılacak.

2022 KPSS sınavı ne zaman?

2022 KPSS Önlisans 2 Ekim’de yapılacak.

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

2022 KPSS Ortaöğretim 6 Kasım’da yapılacak.

2022 DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT sınav tarihi

2022 KPSS DHBT 27 Kasım’da yapılacak.

KPSS 2022 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.

202 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.

202 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS 2022 lisans başvuruları ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.

2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi

2022 KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS önlisans sınavı 2022 başvurusu ne zaman?

KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.