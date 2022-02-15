2022 KPSS başvurusu ne zaman? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı?

KPSS ne zaman 2022? KPSS başvuru tarihi ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan bir sınavdır. KPSS, öğretmenler de dahil kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için gerçekleştirilir. Peki KPSS başvurularını ne zaman yapacaklar? Peki KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar KPSS tarihini iple çekiyor. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumu için adaylar tarafından nefesler tutuldu. KPSS memurluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimizde. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2022 sınav takviminde yer alan KPSS sınav tarihlerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik yapılan KPSS sınavlarının başvuruları, sonuçlarının açıklanma ve sınavların yapılacağı tarihler...

2022 KPSS sınavı ne zaman?

KPSS 2022 ne zaman? 2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.

KPSS lisans sınav başvurusu ne zaman?

2022 KPSS lisans sınav başvurusu ne zaman başlayacak? KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim 2022 başvurusu ne zaman?

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

2022 KPSS ortaöğretim sınav ne zaman?

ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

Önlisans 2022 KPSS Ne Zaman 2022?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.