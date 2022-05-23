2022 Koltuk Takımlarında Chester Modası

Chester Koltuk Takımı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Oturma odası takımı bakıyorsanız ve tercihiniz chester koltuk takımlarından yanaysa dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olduğunu belirtmemizde fayda var.

Chester koltuk modeli satın alırken iskelet sisteminin kayın veya gürgen ağacından üretilmiş olması önemlidir. Böylece uzun yıllar kullanacağınız chester koltuk takımı evinizin baş köşesinde bulunacaktır. Bunun yanında koltuk takımı ayaklarına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü chester koltuk takımlarının en önemli özelliği ayaklarının ahşap olmasıdır. Ayakların gürgen ağacından üretilmiş olması hem koltuk takımının görsel açıdan daha zengin görünmesini sağlayacak hem de koltuk takımının dayanıklılık süresini arttırmış olacaktır.

Chester Koltuk Nedir?

Chester koltuklar, kapitone işçiliği denilen bir yöntemle üretilen koltuk takımlarıdır. Bu yönteme göre en az iki kumaş arasına; sünger, elyaf, keçe gibi malzemeler koyulduktan sonra çok iğneli makinelerde birleştirme işlemi yapılır. Birleştirme işleminin ardından da kapitone düğmeler takılarak kumaş yüzeyine baklava dilimi görüntüsü verilir.

Özellikle deri kaplamayla bütünleşmiş olan bu koltuk modelleri, günümüzde kadife kumaş başta olmak üzere birçok kumaş türünden üretilmektedir.

Chester Koltuk Modeli Hangi Tarzı Yansıtıyor?

Chester koltuk takımları genellikle vintage, avangart ve klasik dekorasyon stillerinde tercih edilmektedir. Ancak günümüzün modern dekorasyonunda da chester koltuk takımlarının tercih edildiği görülmektedir.

Chester Koltuk Modası Geçer mi?

Daha önce de sizlere bahsettiğimiz gibi chester tasarıma sahip olan koltuk takımı modelleri birçok dekorasyon stilinde tercih edilmektedir. Bu yüzden de bu koltuk takımı her dönemde popüler olacaktır. Sadece koltuk kumaşlarına dikkat edilerek modanın sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

Chester Koltuk Takımı Rahat mı?

Oturma odası için chester koltuk takımı bakanlar, görsel olarak bu modele hayranlık duysa da koltuğun rahatlığı konusunda kararsız kalmaktadır. Bu konuda aydınlatıcı olmak için şunları söyleyebiliriz.

Chester koltuk takımları da diğer koltuk takımı modellerinde olduğu gibi yumuşak, orta sert, sert olarak üç farklı tipe göre üretilmektedir. Yani kullanıcıların tercihine göre alınan chester koltuk modeli rahatlıkla kullanılacaktır.

Chester Koltuk Takımı Modelleri

Oturma grubu olarak chester koltuk takımı almak isteyenler için önerebileceğimiz firmalardan biri olan Gündoğdu Mobilya’nın bazı koltuk takımı modellerini sizler için araştırdık.

Gündoğdu Mobilya Chester Koltuk Takımı Modelleri

Saray Koltuk Takımı

Salonunuzu saraylara layık bir hale getirmek istiyorsanız, sizlere “Saray Koltuk Takımı” modelini önerebiliriz. 3+3+1 takım içeriğinden oluşan bu oturma grubu, salonlara şıklık katacak. Kolay silinebilir kumaş özelliğiyle oldukça fonksiyonel olan bu koltuk takımı 32 Dansite sünger dolgusuyla adeta rahatlığı sunuyor.

Beyzade Koltuk Takımı

Keten ve Zen kumaşın rahatlığı modern tasarımla buluştu. “Beyzade Koltuk Takımı” kalitesi ve görünümüyle modern tasarımı salonunuza yansıtacak. 2+1 takım içeriğinden oluşan bu takım talep edilmesi halinde 3+3+1 şeklinde de tercih edilebilir.

Elena Koltuk Takımı

Oturma odası geniş olanların tercihi kesinlikle “Elena Koltuk Takımı” olmalıdır. 3+3+1+1 parçadan oluşan bu koltuk takımı göz alıcı tasarımıyla adeta göz dolduracak. Koltuk takımlarında sadeliği sevenler için harika bir seçenek olan bu model ön ayaklarında bulunan metal giydirmeyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Çırağan Koltuk Takımı

Eğer oturma salonunuz küçük bir alana sahip olmasına rağmen tercihiniz Chester koltuk takımı modellerinden yanaysa size önerimiz “Çırağan Koltuk Takımı” olmalıdır. 3+1 takım içeriğinden oluştuğu görülen bu koltuk takimi, nubuk kumaşıyla oldukça yumuşak bir dokuya sahip olduğu görülüyor. Küçük salonlar için uygun olan seçenekler arasında bu chester koltuk takımı göze çarpıyor.

Chester Koltuk Takımı Fiyatları

Chester koltuk takımı fiyatları her mobilya firmasında değişiklik göstermektedir. Koltuk takımının kalitesi, parça sayısı, boyutu, tasarımı, rengi gibi birçok unsur fiyatın belirlenmesinde etkilidir. Bu yüzden fiyat performansı açısından değerlendirmenin çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor.

Evinin salonu için hem hesaplı hem de kaliteli chester koltuk takımı satın almak isteyenler, hangi markanın tercih edilmesi gerektiğini bilmemektedir. Bu açıdan Chester koltuk takımı modelleriyle dikkat çeken Gündoğdu Mobilya’nın bazı modellerini sizlere aktarmaya çalıştık. Mobilya markaları arasında yer alan Gündoğdu Mobilya’nın chester koltuk fiyatları konusunda da bir bilgi vermemiz gerekirse fiyatların 8.350 TL’den başladığını söyleyebiliriz. Eğer koltuk takımı olarak chester model tercih etmek istiyorsanız, Gündoğdu Chester Koltuk modellerini inceleyebilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız chester koltuk takımı modelleri hakkında daha detaylı bir bilgi almak için mobilya markasının resmi web sitesini ziyaret edebilir veya size en yakın Gündoğdu mağazasını ziyaret edebilirsiniz.