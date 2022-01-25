2022 Kış Olimpiyatları’na ordu gibi katılım

Yeni Akit Ankara

Rusya’nın Beijing Büyükelçisi Andrey Denisov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na 500 kişilik bir heyet göndereceğini söyledi. Büyükelçi Andrey Denisov, Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılacak Rus heyetinin 210 sporcunun yanı sıra antrenörler, sağlık personeli ve teknik personel dâhil 500’den fazla kişiden oluşacağını kaydetti.

Litvanya da 13 sporcuyla katılıyor

Öte yandan Litvanya Olimpiyat Komitesi, dün 13 sporcudan oluşan, ülke tarihinin en büyük Olimpiyat kafilesinin 2022 Beijing Kış Olimpiyatları’na katılacağını bildirdi. Litvanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Daina Gudzinevičiūtė, “Bu kolay değil. Dünyada salgındaki durum hâlâ ciddi. Sadece sporcuların değil, tüm sorumlular ve katılımcıların bu zorlukla başa çıkabileceğine inanıyorum. Sporcularımız herkesin yürekten desteğini bekliyor” ifadelerini kullandı.