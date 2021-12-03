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Ekonomi 2022 enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı
Ekonomi

2022 enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı

TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu haberle birlikte pek çok kişi ‘Memur maaşı ne kadar oldu?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli maaşı ne kadar 2022

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:51:00 -
2022 enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı

Milyonların merakla beklediği kasım ayı enflasyon oranın açıklandı. Bu açıklamanın ardından memur ve emeklilerin maaşlarının 2022 yılında ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı.

2022 enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 51,06, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 54,62 artış gösterdi.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı da araştırılmaya başladı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından memurlara yapılacak olan zam oranı açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı ise toplam 12.48 olarak hesaplandı.

 

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