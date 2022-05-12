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Eğitim 2022 Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 6 üniversite var
Eğitim

2022 Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 6 üniversite var

Round University Ranging (RUR), her yıl yayımladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması'nın 2022 versiyonunu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Liste, dünyanın en iyi üniversitelerini ortaya koyarken Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamasındaki durumunu da göstermiş oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 20:09:00 - 2022-05-12 20:12:13
2022 Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 6 üniversite var

Round University Ranging (RUR), her yıl yayımladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması'nın 2022 versiyonunu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Liste, dünyanın en iyi üniversitelerini ortaya koyarken Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamasındaki durumunu da göstermiş oldu.

Üniversiteler neye göre sıralanıyor?

RUR, üniversiteleri eğitim (%40), araştırma (%40), uluslararası çeşitlilik (%10) ve finansal sürdürülebilirlik (%10) olarak dört ana başlıkta değerlendiriyor. Her bir ana başlık altında toplam 20 indikatör değerlendiriliyor. Üniversiteler, genel sıralamanın yanı sıra beşeri bilimler, yaşam bilimleri, tıp bilimleri, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve mühendislik başlıkları altında da ayrı sıralamaya tabi tutuluyor.

Dünyanın en iyi üniversiteleri

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD

Harvard Üniversitesi – ABD

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – ABD

Stanford Üniversitesi – ABD

Karolinska Enstitüsü – İsveç

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – İsviçre

Kolombiya Üniversitesi – ABD

Imperial College London – Birleşik Krallık

Chicago Üniversitesi – ABD

Johns Hopkins Üniversitesi – ABD

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 336.

Koç Üniversitesi – 362.

İstanbul Teknik Üniversitesi – 384.

Sabancı Üniversitesi – 434.

Boğaziçi Üniversitesi – 437.

Bilkent Üniversitesi – 485.

Ankara Üniversitesi – 527.

Hacettepe Üniversitesi – 549.

İstanbul Üniversitesi – 555.

Gazi Üniversitesi – 653.

Türkiye’de öne çıkan diğer üniversiteler

Ege Üniversitesi – 741.

Yıldız Teknik Üniversitesi – 742.

Dokuz Eylül Üniversitesi – 779.

Erciyes Üniversitesi – 808.

Marmara Üniversitesi – 877.

Bu yılki listede Türkiye’de en ön plana çıkan isim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. Geçtiğimiz yıl listede 425. olan ODTÜ, bu yıl 89 sıra birden yükseldi. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi 50, Bilkent Üniversitesi 132, Hacettepe Üniversitesi 161 ve İstanbul Teknik Üniversitesi 72 sıra birden geriledi..

 

 

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