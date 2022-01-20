2022 Dünya Kupası, Katar’daki iklim sebebiyle kasım-aralık ayında gerçekleşecek. Turnuva öncesinde ise bilet fiyatları araştırılmaya başladı.

2022 Katar Dünya Kupası ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası, Asya'da düzenlenecek olan 22. Dünya Kupası'dır. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur.

Organizasyon, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

2022 Dünya Kupası biletleri satışa çıktı mı?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri 19 Ocak Çarşamba günü satışa çıktı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını yerinde takip etmek isteyen futbolseverlerin, 19 Ocak TSİ 13.00'ten itibaren bilet başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Arjantin'in katılmayı garantilediği turnuvada maç bileti fiyatları 950 liradan (70 dolar) satışa çıkarılacak.

Katar vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 150 liradan (11 dolar) başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

İlk dönem bilet satışı için başvurular 8 Şubat'ta sona erecek. Başvuru sahibi taraftarlar arasında yapılacak kura çekiminin kazananları, 8 Mart'ta açıklanacak.

FIFA'nın konaklama hakları ve bilet satışlarından 500 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.