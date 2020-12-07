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Spor 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları hangi kanalda?
Spor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları hangi kanalda?

Dünya Kupası kura çekimi canlı izle | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları'nın kura çekimi koronavirüs salgını sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Futbolseverler kura çekiminin ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, kura çekimi saat kaçta? 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi izle

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:15:00 -
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları hangi kanalda?

Canı kura çekimi izle | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları'nın kura çekimi bu akşam gerçekleşecek. İkinci torbada yer alan Türkiye’nin de rakipleri belli olacak. Peki, kura çekimi hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları hangi kanalda?

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak. İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Futbolseverler kura çekimi TRT Spor ekranlarından takip edebilecek.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

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