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Eğitim 2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuru ücreti 2022
Eğitim

2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuru ücreti 2022

2022 yılında gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlananlar başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS 2022 başvuruları ne zaman? DGS başvuru ücreti belli oldu mu? 2022 DGS kılavuzu

Yeniakit Publisher
2022-02-15 22:34:00 -
2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuru ücreti 2022

Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlananlar başvuru işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğini, bu sene ne kadarlık ücret ödeneceğini araştırmaya başladı.

2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuru ücreti 2022

DGS'ye hazırlananlar 2022 yılında sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. DGS bu yıl 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sonuçlar ise 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar başvuru işlemlerini ise 12-23 Mayıs tarihlerinde yapabilecek.

DGS 2022 kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında başvuru ücreti de açıklanmış olacak.

Kim DGS başvurusu yapabilir?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

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