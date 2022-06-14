2022 bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 lira olarak belirlendi

Memur maaşı katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti açıklandı.

Bedelli askerlik başvuruları yoklama kaçakları ve bakaya kişilerin de bedelli askerlik sisteminden faydalanabilecek olmasının ardından artmaya başladı. Peki, başvurularda ne kadar ücret alınacak ve kaç gün askerlik yapılacak?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 lira olarak belirlendi. Ancak belirli aralıklarla bu ücrette artış meydana geliyor. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı düşünenlerin daha erken başvuru yapmalarında kendileri için fayda var. Öte yandan yoklama kaçaklarında kaçak olunan yıl oranında bu ücrete ilave olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler." ifadelerini kullanmıştı.

Bedelli askerlik kaç gün 2022?

2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.