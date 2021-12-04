2022 Bağkur primi ne kadar? Esnaf, çiftçi Bağkur prim ücreti 2022 en düşük Bağkur prim ücreti

2022 Bağ-kur ve sigorta primleri vatandaşlar tarafından yeni yıla girecek olunması nedenile araştırılmaya başladı. Asgari ücretin zamlanması ile beraber Bağkur prim tutarları da artacak. Peki Çiftçi bağkur primi ne kadar, Esnaf bağkur primi ne kadar 2022? İsteğe bağlı bağkur primi 202? En düşük bağkur primi 2022.

En düşük Bağkur prim ücreti, ev hanımları Bağkur'dan 4b bağkur kapsamında yapabiliyor. İsteğe bağlı emeklilik ödemesi olarak da bilinen 4b Bağkur ile ev kadınları böylece düşük bağkur primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasından sonra, birçok ücret kaleminde de artış meydana gelecek.

Esnaf Bağkur primleri artacak mı?

Asgari ücret belirlendiğinde değişen ödeme rakamlarından biri de işverenin bağlı bulunduğu Bağ-Kur primleri olacak. TESK, yaşanan ekonomik ortamdan dolayı bu rakamın artmaması gerektiğini savunuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız gerek pandemi şartları gerek kur yükselmesi gibi durumlar nedeniyle ekonomik olarak zorlanıyor. Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerini ödemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle en düşüğü 1.055 lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir. Fakat asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı.” dedi.

Bağkur prim indirimi ne kadar?

Palandöken, “Kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016’dan beri devam eden yüzde 5’lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10’a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı.

Bağkur prim hesaplama nasıl yapılır?

Bağkur prim hesaplaması yani ödenecek en düşük aylık prim hesaplaması brüt asgari ücret esas alınarak yapılmakta. Dolayısıyla asgari ücretin artışı ile beraber bağkur primleri de artmakta. Esnaflar, şirket ortakları, avukatlar kısaca vergi ya da ticari mükellefiyetinden dolayı prim ödemek zorunda olanlar indirimsiz olarak en düşük brüt asgari ücretin %34,5'i, primleri düzenli ödemesi halinde ise 5 puanlık indirimle birlikte %29,5'i oranında prim ödemektedirler.

Tarım bağkurlular 2020 senesi itibariyle brüt asgari ücretin 27 günlük kısmının %34,5'i oranında prim ödemekte. 2023 yılında çiftçi bağkurlu da 30 tam günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Primleri düzenli ödeyenler ise 26 günlük brüt asgari ücretin %29,5'i oranında bağkur öderler.

İsteğe bağlı bağkurlular brüt asgari ücretin %32'si oranında prim öder ve bu kapsamda prim ödemesi yapanlar herhangi bir indirimden yararlanamazlar. Ödenecek en yüksek yani tavan prim tutarları ise yukarıda hesaplanan primlerin 7,5 katıdır.