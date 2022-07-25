2022 aşure günü hangi gündür? Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure ne zaman?

Aşure günü için kısa süre kaldı. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başladı. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak idrak edilecek. Peki Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman, Aşure hangi gün?

Aşure Günü Ne Zaman sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor.

Aşure ne demek, aşure günü ne oldu?

Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti. Aşure gününde, kırktan fazla malzemeyle yapılan bir tatlı olan 'aşure' bolluk ve bereketin simgesi olarak hazırlanır.

Aşure tarifi

Aşure Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı buğday ,

1 su bardağı kuru fasulye,

1 su bardağı nohut,

2 su bardağı kuru kayısı,

Yarım su bardağı sarı üzüm,

15 adet kuru incir,

Yarım çay bardağı kuş üzümü,

2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),

3.5 su bardağı toz şeker,

Yarım su bardağı süt.

Aşure yapılışı

1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslayalım.

Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslayalım.

Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayalım.

Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayalım ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayalım.

İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayalım ve suyunu süzelim.

Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatalım ve suyunu süzelim.

Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)

Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayalım. (suyunu dökmüyoruz)

Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzelim.

Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyalım.

İçine 7 su bardağı suyu ilave edelim ve 30 dakika haşlayalım. (Kendi düdüklümüzün pişirme süresi farklı olabilir.)

Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltalım.

Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatalım.

Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatalım.

35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edelim.

50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştıralım.

Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alalım.