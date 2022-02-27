2022-ALES/1 başvurusu ne zaman bitiyor? ÖSYM ALES son başvuru tarihi, ALES ücreti…
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. ÖSYM üzerinden 2022 ALES/1 başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 2022 ALES/1 başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 ALES/1 başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 ALES/1 başvuru ücreti ne kadar? sorularını sormakta. İşte ÖSYM 2022 ALES/1 başvuru işlemleri.
ALES 1 ne zaman 2022? Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2022 sınavı 17 Nisan'da gerçekleştirilecek. ALES başvuruları sona ermesinin ardından adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri açıklanacak.
2022 ALES bavurusu ne zaman sona erecek?
ALES sınavına girecek adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. ALES/1 başvuru işlemleri 21 Şubat 2022 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2022 tarihinde sona erecek.
ALES başvuru ücreti ne kadar?
Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.
ALES ücreti nereye yatırılıyor 2022?
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
2022 ALES takvimi
ALES/1: 17 Nisan
ALES/2: 21 Ağustos
ALES/3: 20 Kasım