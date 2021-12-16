2022 AGİ ücreti ne kadar? 2022 asgari geçim indirimi AGİ ücretleri! 2022 asgari ücret ne kadar oldu asgari ücret son dakika haberleri

Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları bugün yapılan son toplantı ile nihayete erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta, ikinci toplantısını 7, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık’ta gerçekleştirdiği 2022 asgari ücret görüşmeleri yapılan son toplantı ile neticelendi. Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? 2022 asgari ücret ne oldu? Asgari ücret brüt ne 2022? gibi soruları bu aralar araştırma rekoru kırmakta. İşte milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret 2022 zammı son dakika haberleri ve asgari ücret zammı son durum...

Asgari ücret 2022 net, brüt! 2022 AGİ ücretleri

Asgari ücretin açıklanması sonrası AGİ de belli oldu. 2022 AGİ ne kadar? Bekar için AGİ kaç lira? 2022 AGİ tutarları tablosu... Buna göre en düşük AGİ ödemesi ile en yüksek AGİ tutarları belirlendi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret görüşmeleri son toplantısı için tarih belli oldu. Buna göre asgari ücret tespit komisyonu son toplantı için bugün saat 11.00'de bir araya geldi. Asgari ücret 2022 zammını belirlemek üzere hükümet, işveren ve işçi temsilcileriyle oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün yaptı. Komisyon asgari ücret fiyatını belirledi. Asgari ücret 2002 zammı, asgari ücret 2022 net, brüt ve 2022 AGİ tutarları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından birazdan açıklanacak.

Asgari ürcet nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari geçim indirimi yani AGİ nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

Yıllara göre asgari ücret zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996‘dan bu yana yıllara göre asgari ücretleri derledik. İşte o fiyatlar.

1996 yılında asgari ücret

Net asgari ücret: 11,339,802 TL

Brüt asgari ücret: 17,010 TL

1997 yılı asgari ücret

Net: 23,474,588 TL

Brüt: 35,437,500 TL

1998 yılı asgari ücret

Net: 33,808,514 TL

Brüt: 47,839,500 TL

1999 yılı asgari ücret

Net: 58,948,065 TL

Brüt: 78,075,000 TL

2000 yılı asgari ücret

Net: 82,417,500 TL

Brüt: 109,800 TL

2001 yılı asgari ücret

Net: 102,369,600 TL

Brüt: 139,950 TL

2002 yılı asgari ücret

Net: 163,563,536 TL

Brüt: 222,000,750 TL

2003 yılı asgari ücret

Net: 225,999 TL

Brüt: 306 TL

2004 yılı asgari ücret

Net: 303,079,500 TL

Brüt: 423 TL

Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.

2005 yılı asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret kaç TL?

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret net 2.020,90 TL

Asgari ücret brüt 2.558,40 TL

2020 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, Asgari ücretnet 2 bin 324 lira 71 kuruş

2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL