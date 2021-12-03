  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2022 AGİ ne kadar olacak? 2022 AGİ ücretleri tablosu
Ekonomi

2022 AGİ ne kadar olacak? 2022 AGİ ücretleri tablosu

AGİ ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zam oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Asgari ücret kadar AGİ zam oranını da merak ediliyor. Peki, AGİ ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:18:00 -
2022 AGİ ne kadar olacak? 2022 AGİ ücretleri tablosu

Asgari ücret konusunda geri sayım başladı. Yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretin ve AGİ’nin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, 2022 AGİ ne oldu?

2022 AGİ ne kadar olacak? 2022 AGİ ücretleri tablosu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta yaptı. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

Tahminlere göre ise belirlenen zam oranı son toplantının ardından açıklanacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2022 AGİ ne kadar olacak? 2022 AGİ ücretleri tablosu

Asgari ücret zam oranıyla birlikte AGİ’de yaşanacak olan artışta netleşecek. İşte AGİ tahminleri şöyle:

2021 yılında Bekar AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 418,57’e yüzde 35 zam yapılırsa 434,67 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 470,88’e yüzde 35 zam yapılırsa 488,99TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 401,12’e yüzde 35 zam yapılırsa 416,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 453,45’e yüzde 35 zam yapılırsa 470,89 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 558,09’e yüzde 35 zam yapılırsa 579,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret ne zaman hangi gün açıklanacak? Asgari ücretin açıklanacağı tarih
Asgari ücret ne zaman hangi gün açıklanacak? Asgari ücretin açıklanacağı tarih

Ekonomi

Asgari ücret ne zaman hangi gün açıklanacak? Asgari ücretin açıklanacağı tarih

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!
Gündem

Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!

Ordu’da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İst..
TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Gündem

TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevu verilmemesine rağmen TÜİK'e giden ve binaya alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert t..
Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha!

Merkez Bankası, dövizdeki sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle dövize bir müdahale daha yapıldığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay