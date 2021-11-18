2022 15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 yarıyıl sömestr tatili ne zaman?

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği ilk ara tatil devam ediyor. 6 Eylül’de yüz yüze olarak açılan okullar 15 Kasım’da ara tatil nedeniyle tatil oldu. Ara tatil keyfini yaşaşan milyonlarca öğrenci bundan sonra yapacakları yarıyıl, 15 tatil ya da sömestr tatili ne zaman? sorusu sormaya başladı. Peki 2022 Yarıyıl tatili ne zaman? 2022 sömestr tatili ne zaman, ocağın kaçında başlayacak?