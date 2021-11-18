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Eğitim 2022 15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 yarıyıl sömestr tatili ne zaman?
Eğitim

2022 15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 yarıyıl sömestr tatili ne zaman?

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği ilk ara tatil devam ediyor. 6 Eylül’de yüz yüze olarak açılan okullar 15 Kasım’da ara tatil nedeniyle tatil oldu. Ara tatil keyfini yaşaşan milyonlarca öğrenci bundan sonra yapacakları yarıyıl, 15 tatil ya da sömestr tatili ne zaman? sorusu sormaya başladı. Peki 2022 Yarıyıl tatili ne zaman? 2022 sömestr tatili ne zaman, ocağın kaçında başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:16:00 - 2021-11-18 16:16:29
2022 15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 yarıyıl sömestr tatili ne zaman?

15 Tatil tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve 2022 sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 2022 15 tatil ne zaman? İşte, 2022 Yarıyıl tatil tarihi...

2021 ara tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2020 takvimine göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler 2022 ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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