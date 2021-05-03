2021PDC adlı asteroid Dünya'ya çarparsa neler olur?

ABD ve Avrupa'dan bilim insanları, Dünya'ya asteroid çarpacak olması halinde hangi tedbirleri alabileceklerini görmek için olası bir senaryo hazırladı ama elde edilen sonuçlar pek umut vaat edici değil.

Çeşitli büyüklüklerde göktaşlarının Dünya yakınlarından geçeceği ve gezegeni etkileyebileceği haberleri sık sık gündemde kendine yer bulsa da birçoğunun doğruluğu teyit edilmiyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) araştırmacılar ise böylesi bir senaryonun gerçek olması halinde neler olacağını görmek için 1 haftalık tatbikat düzenledi. 35 milyon mil uzaktaki bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı ve 6 ay içinde çarpacağı simülasyonu üzerinde çalışan araştırmacılar, eldeki teknolojilerle böylesi bir çarpışmanın engellenemeyeceğini ve göktaşının Avrupa'nın doğusuna düşeceğini ortaya koydu.

​Simülasyonda Dünya'ya yaklaşan asteroide 2021PDC adı verildi. Senaryoya göre asteroid ilk 19 Nisan'da tespit edildi. 1 hafta sonra da bilim insanları bundan 6 ay sonra, yani 20 Ekim'de Dünya'ya yüzde 5 ihtimalle çarpacağı hesaplaması yaptı.

Tatbikatın 2. gününde ise 2 Mayıs tarihine atlandı ve yeni hesaplamalar 2021PDC'nin Avrupa ya da Afrika'nın kuzeyini vuracağı gösterdi. Asteroidin yok edilmesi için uzaya misyon gönderilmesi seçeneği göz önünde bulunduruldu ama bu kadar kısa süre zarfında bu yöntemin işe yaramayacağı sonucuna varıldı. Bir diğer seçenek de nükleer patlayıcı cihaz kullanarak asteroidi Dünya'ya çarpmadan parçalamaktı ama 2021PDC'nin boyutu itibarıyla bu yöntemin de işe yarayıp yaramayacağı müphem kaldı.

Tatbikatın 3. gününde 30 Haziran tarihine atlandı ve asteroidin tam nereye düşeceği daha da netleşmeye başladı. Hesaplamalar Avrupa'nın doğusunu hedef olarak gösterdi.

4. günde de etkilenecek alanın Almanya, Çekya ve Avusturya sınırına yakın bir alan olduğu tespit edildi. Nükleer bomba atılmış kadar etki yaratacağı belirlenen çarpma felaket karşısında araştırmacıların elindeki tek seçenek ise söz konusu bölgeyi tahliye etmek kaldı.

​NASA'nın gezegen savunma yetkilisi Lindley Johnson, yaptığı basın açıklamasında, "Bu tatbikatlar, gelecekte potansiyel bir tehlikeyle karşı karşıya kalınması halinde koordine olabilmek için gezegen savunma toplumunun birbiriyle ve hükümetlerle iletişim kurmasına yarıyor" ifadelerini kullandı.