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Teknoloji 2021’in en iyi uygulama ve oyunları açıklandı
Teknoloji

2021’in en iyi uygulama ve oyunları açıklandı

Apple, 2021 yılında kullanıcılarının ilgisini çeken, deneyimlediklerinde onları mutlu eden uygulamaları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:55:00 -
2021’in en iyi uygulama ve oyunları açıklandı

Apple, 2021 yılında kullanıcılarının ilgisini çeken, deneyimlediklerinde onları mutlu eden uygulamaları açıkladı. Teknoloji devi, “Bazıları öğrenmemize yardımcı oluyor, diğerleri çalışmalarımızı geliştiriyor… Bu yılın kazananlarını kutlamak bizim için bir onur” diyerek kazananları sıraladı:

YILIN iPHONE UYGULAMASI: TOCA LIFE WORLD

Toca Life World, çocukların hayal güçlerine dayalı yeni kapsayıcı dünyalar oluşturabilecekleri etkileşimli bir oyun alanı. Aynı zamanda, kendini ifade etme ve duygusal gelişim üzerine dersler alıyorlar.

Uygulamanın geliştiricileri, uygulamayı şu sözlerle anlatıyorlar: “Çocukların hayâl gücünü harekete geçirmek ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olmak için oyunun gücüne inanıyoruz. Çocukların oyun oynamalarını, yaratıcı olmalarını ve olmak istedikleri kişi olmalarını sağlamak için ürünlerimizi çocukların bakış açısıyla tasarlıyoruz.”

YILIN iPAD UYGULAMASI: LUMAFUSION

LumaFusion, eğlenceli bir sosyal medya klibinden, uzun metrajlı bir filme kadar klipler oluşturulan bir video düzenleyici.

YILIN MAC UYGULAMASI: CRAFT

Aynı anda birden fazla uygulama kullanmanın getirdiği karışıklığa son vermek için yapılan Craft; not alma, belge düzenleme gibi pek çok fonksiyona sahip.

YILIN APPLE WATCH UYGULAMASI: CARROT

CARROT Weather, havalı bir dizi kişiselleştirme aracı ile sıradan hava tahmini dünyasına biraz daha eğlenceli yaklaşıyor.

YILIN ARCADE OYUNU: FANTASIAN

Fantasian, Mistwalker tarafından geliştirildi ve 2021’de yayınlandı. Final Fantasy serisindeki çalışmaları ile tanınan Nobuo Uematsu’nun müziğiyle Hironobu Sakaguchi tarafından üretildi ve yazıldı. Bir tür rol yapma oyunu olarak da öne çıkar.

 

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