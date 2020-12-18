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Ekonomi 2021’de yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz
Ekonomi

2021’de yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz

Gıda devi BİM, yatırımlarına yatırım eklemekte kararlı. BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, seneye yeni şubeler açmaya devam edeceklerini belirtti. Dortluoğlu, “2020’yi planladığımız gibi kapıyoruz. 2021 için de umutluyuz. Yolumuzda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:02:00 -
2021’de yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz

Buğra Kardan

BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, şubeleşme hamlelerinden yeni yatırımlarına ve hedeflerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Markamız beğeniliyor

BİM markamız, Faslılar tarafından beğeniliyor. Zira markamız, pandemi dönemi de dahil ürün tedarikini hiç aksatmadı.

2009’dan bu yana Fas’a yatırım yapıyoruz. Bu ülkede önemli başarılar ortaya koyuyoruz.

Kurum olarak Fas’ta önemli adımlar atıyoruz. Bu adımlarımız dünyaca ünlü Helios Investment Partners da takdir ediyor. Takdir ediyor ki BIM Stores SARL şirketimizden yüzde 35 pay aldı.

Fas’ta büyüyoruz. Art arda şubeler açıyoruz, açmaya devam edeceğiz.

Mısır'da iyi durumdayız

Mısır’da iyi durumdayız. 2013, 2014’te faaliyete başladığımız bu ülkede daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Türkiye’de faaliyetlerimizi arttırmaya, yaygınlaştırmaya odaklanıyoruz.

8 bini aşkın şubemizle öne çıkıyoruz.

2020’de planlarımızı yenilemedik. Çok şükür, seneyi planladığımız gibi tamamlıyoruz. 2021 için de ümitliyiz. İnşallah yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Paydaşlarına güven veriyor

Hem ihtiyatlı hem de şeffafız. Müşterilerimize, paydaşlarımıza güven veriyoruz. Bulunduğumuz her alanda güçlenmeyi, ilerlemeyi esas alıyoruz.

BİM olarak Türkiye’nin en önemli ve köklü markalarından biriyiz. Temkinli ve tedbirliyiz ama gerektiğinde süratle kararlar alıp uygulayabiliyoruz.

Kurum olarak yatırımcılarımızı, payidarlarımızı mutsuz etmiyoruz. Kuvvetli, itibarlı bir kurumuz. Şu muhakkak ki İsveç için IKEA ne ise Türkiye için de BİM odur.

Başarılı grafik sergiliyor

Operasyonel giderlerimizde önemli bir artış yok. Üçüncü çeyrekte gelirimiz ve kâr marjımız önemli ölçüde arttı. Dördüncü çeyrekte de tahminlerin ötesinde, başarılı bir grafik sergiliyoruz.

Gıda fiyatlarının artışı yüzde 20’lerde. Ama bu şaşırtıcı değil. Bunun bu noktaya gideceği yaz döneminde öngörülüyordu. Bu durum kimi perakendecilerce olumlu algılanabilir ve “Gelirler artacak” şeklinde yorumlanabilir. Biz bu kanaatte değiliz. Bize göre önemli olan katma değeri arttırmaktır.

E-Ticaret hamlesi

Dolar kuru önemli oranda artmadığı, tekrar 8 lirayı geçmediği takdirde ürün fiyatları dengeye oturur.

Müşterilerimize bir müjdemiz daha var. 2021’in ilk çeyreğinde ya da en geç ikinci çeyreğinde File markamızla e-ticarete başlayacağız.

BİM olarak müşterilerimize çok yakınız. Onun için şu anda bu tarafta eticarete geçmeyi planlamıyoruz.


Yeni Akit Gazetesi
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