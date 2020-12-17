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Teknoloji 2021’de yaşanabilecek saldırılara karşı önemli uyarı: Herkes önlemini alsın!
Teknoloji

2021’de yaşanabilecek saldırılara karşı önemli uyarı: Herkes önlemini alsın!

2020 yılında salgının sonucu olarak her alanda yaşanan dijitalleşme ile birlikte siber saldırılarda da belirgin bir artış yaşandı. Ancak herkesi 2021 yılında daha fazla siber saldırı tehdidi bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:28:00 -
2021’de yaşanabilecek saldırılara karşı önemli uyarı: Herkes önlemini alsın!

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl salgının sonucu olarak her alanda yaşanan dijitalleşme ile birlikte siber saldırılarda da belirgin bir artış yaşandı. Hem bireyleri hem de kurumları 2021 yılında daha fazla siber tehdit bekliyor.

Gerekli önlemleri alın

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 için herkesi siber güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirip gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Evden çalışma ve uzaktan eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapılmasının siber güvenlik konusunda önemli riskler getirdiğini belirten Erkan, Maltepe Teknoloji Plaza'da bulunan Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde 7/24 olası siber saldırıları takip ettiklerini bildirdi.

Erkan şunları kaydetti:

"Bireysel müşterilerimiz de mutlaka cep telefonlarına şifre koymalı, internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihaz ile paylaşmamalı, dolandırıcılık amaçlı mail ve mesajlara dikkat etmeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerin güvenilirliğini kontrol etmeliler."

 

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