2021’de Türkiye'nin yüzde 9 büyümesi öngörülüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci Kamu Maliyesi Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, dış talebin büyümeyi önemli ölçüde desteklemesi beklenen bu yıl, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi ve yıl genelinde yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel büyüme yüzde 6 olacak

Bakanlığın yılın ikinci çeyreğine ilişkin “Kamu Maliyesi Raporu”nda, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daralan küresel ekonominin, 2021 yılında yüzde 6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Bu yıl güçlenen ekonomik aktivitenin, artan emtia fiyatları, salgına bağlı olağandışı gelişmeler ve geçici arz-talep uyumsuzluklarının etkisiyle küresel enflasyonun artış gösterdiğine işaret edilen raporda, salgın döneminde ekonomik aktivitedeki zayıflama ve artan kamu harcamaları nedeniyle küresel bütçe açığı ve kamu borç stokunda artış yaşandığı bildirildi. Ekonomik aktivitedeki güçlenme ve hızlanan aşılamaya rağmen salgının yeni varyantlarına ilişkin endişelerin varlığının küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olduğu belirtilerek, salgının etkisiyle geçen yılın ikinci çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisinin son 4 çeyrektir pozitif büyüme kaydettiği anımsatıldı.

İş gücü piyasasına olumlu yansıma

Güçlü yatırımlar, özel tüketim ve dış talebin desteğiyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin yıllık yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleştiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi: “Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü iç ve dış talebin katkısının yanı sıra düşük bazın etkisiyle ekonomik büyüme yıllık yüzde 21,7 artış göstermiştir. Öncü göstergeler ekonomide büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Dış talebin büyümeyi önemli ölçüde desteklemesi beklenen 2021 yılında, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi ve büyümenin yıl genelinde yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında istihdam kayıpları yaşanırken 2021 yılında ekonomik aktivitedeki canlanmayla beraber iş gücü piyasası olumlu bir görünüm sergilemektedir. Gıda ve temel mal fiyatlarındaki artışların yanı sıra başta petrol olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek seyir 2021 yılında enflasyonist baskıları artırmıştır.”

102.6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu”na göre, 2021 yılının ilk yarısında enflasyonist baskılar arttı. Bu gelişmede, gıda ve temel mal fiyatlarındaki artışların yanı sıra başta petrol olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyon beklentilerindeki artış etkili oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınan önlemler çerçevesinde, enflasyonla mücadele kapsamında bazı hizmet sektörlerine yönelik uygulanan KDV indirimleri enflasyonu azaltıcı rol oynarken, yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 102.6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi.

İhracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve ekonomik etkilerine karşı verilen mücadelede, Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülke teşvik ve destek mekanizmalarını kullanmaya devam ediyor.

24 ay ödemesiz

Kamu Maliyesi Raporu’na göre, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla 5’inci ve 6’ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara sağlanacak uzun vadeli kredi desteği kapsamında işletmelere asgari 6 ay, azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay vadeli yatırım kredisi kullandırılacak.

100 bin TL kredi

10 milyar liralık kefalet limitini haiz İlave İstihdam Destek Paketi ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerden likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Nakdi Ücret Desteği’nden faydalanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda destekten faydalanabilecek.