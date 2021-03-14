2021'de ortaöğretim KPSS sınavı olacak mı?
Devlet kurumlarında personel olmak isteyen ortaöğretim ve lise mezunu vatandaşlar, bu yıl KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. KPSS ortaöğretim oturumu bu yıl yapılacak mı?
2021'de KPSS Ortaöğretim ve lise sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2021 lise, ortaöğretim KPSS var mı, ne zaman?
2021'de ortaöğretim KPSS sınavı olacak mı?
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.
KPSS 2021 ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,
KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.