2021’de neler olacak? 2021’de neler yaşanacak tahminler

Ya Evde Yoksan programında İzzet Çapa'nın konuğu olan Aslı Güder, koronavirüs salgını başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkileri, Avrupa’da yaşanacak iç kavgalar, koronanın ekonomik etkileri nedeniyle ülkelerde yaşanacak iç savaşlar, çekişmeler, saldırılar, mücadeleler. İşte Astrolog Aslı Güder 2021 yılı tahminleri.

Sadece diğer ülkelerle olan ilişkilerinde değil, kendi içinde de büyük olaylar yaşanacak. Bir kere ben bu sene İkiz Kuleler gibi çok büyük bir saldırının yaşanacağını görüyorum. Aynı zamanda muhafazakarlık aşırı derece artacak. İnsanlar üzerinde her geçen gün şiddetlenen baskı, değişik toplumsal sonuçlar doğuracak. Farklı bir özgürlük arayışı ortaya çıkacak. Ve insanlar bunun için savaşacak. Bu sırada İran-Amerika arasındaki ilişkiler çok gerilecek. NATO müdahale edecek ama İran, Irak gibi olmayacak. Türkiye ile Amerika ilişkileri de hiç olmadığı kadar kötüleşecek.

Aşılar koronayı bitirebilecek mi?

Koronavirüs aslında dünyada yeni bir çağ başlattı. Biyolojik savaş devrine girdik. İlk gün de söylediğim gibi bu virüs aslında bir biyolojik silah. Mart ayında koronanın kimler tarafından nasıl ve ne şekilde yapıldığı ortaya çıkacak. Ve şunu öğreneceğiz ki bu virüsün ilacı da, aşısı da daha önce zaten varmış. Çünkü bu virüsü yapan kişiler, virüsü yaparken onları da üretmişler. Peki sen bu aşı olayına ne diyorsun? 'Asla aşı olmam'cı mısın, yoksa 'olalım kurtulalım'cı mı? 'Aşılar yapılmasın' diyemem ama ilaçların daha tedavi edici olacağını öngörüyorum ben. Geçen yıl da söylediğim gibi virüs büyük mutasyonlara uğrayacak. Bu çıkacak ilacın, virüsün hücrelere girişini engelleyecek kadar güçlü olacağına inanıyorum. Bu arada mutasyona uğrayan virüs bu sefer çocukları daha çok etkileyecek. Ocak ayında Almanya, Amerika ve Türkiye’den bu konuda iyi haberler alabiliriz. Hatta hayvandan üretilen bir ilacın çok etkili olacağını duyacağız. Ve muhtemelen yarasadan…

Yeni virüsler mi üretilecek?

'Başladığı gibi' mi 'bitecek' diyorsun. Bu virüs belki biter ama biyolojik savaş devri devam edecek. Nasıl biyolojik silahlar varsa, savunma araçları da olacak. Aşı da öyle bir şey. Artık ülkeler birbirlerini sağlık üzerinden vuracak. Devletlerarası yaptırımlar, tehditler; ilaçlar, aşılar üzerinden olacak. Bir de üzerine nükleer savaş çıkarsa tamamdır.

Dünyada hiçbir devlet nükleer silah kullanmaya cesaret edemez. Çünkü ellerindeki nükleer silahların sadece yüzde 10'u kullanılırsa bildiğimiz anlamda medeniyet yok olur. Bu yüzden sadece tehdit unsurudur nükleer silahlar. Bir de şunu unutmamak lazım; nükleer silahları olan devletler arasında dehşet dengesi diye bir şey var. O da şu. Ola ki Putin, Moskova’dan düğmeye bassa, aynı anda Washington’dan da silahlar havalanır. Putin’in silahları Washington’u vurduğu anda, Amerika’nın silahları da Moskova’yı vurur. İşte bunun adına dehşet dengesi deniyor.

Korona ne zaman bitecek?

Dehşet verici bir açıklama oldu. Peki bu korona dehşetinden ne zaman kurtulacağız tam olarak? 2021 de evde mi geçecek? Özellikle mayıs ayına kadar, en az altı ay daha çok dikkat etmeliyiz. Ben 2022 Nisan’ına kadar belli aralıklarla dünya genelinde karantinaların devam edeceğini görüyorum. Tam olarak kurtulmamız ise 2023 ortaları diyebilirim. Valla bana artık hiç bitmeyecekmiş gibi gelmeye başladı, sanki artık hayat eskisi gibi olmayacak. Kolay kolay eskisi gibi olmayacak zaten. 1999’a dönmek en az 2023’ü bulabilir. Bu hastalık ileride tamamen mutasyona uğrayarak domuz gribi gibi olacak ya da kuş gribi gibi... Ben domuz ya da kuş diyorum ama belki başka hayvan isimleriyle adlandıracaklar. Ama bu hastalık mutlaka mutasyona uğrayacak. Ama en fenası asıl o zaman başlayacak, ruhsal pandemi. Başında, sonunda pandemi olan her şeyden gına geldi. Gerçekten öyle. Ama bu süreç beraberinde psikolojik sorunları da getirecek. İster istemez insanlar tedirgin. Bir daha uzun süre maskeni çıkartamayacaksın mesela, kolonyasız gezemeyeceksin. Yani korona hafiese bile travmalar devam edecek. Ve hatta intiharlar başlayacak. Depresyonlar, panik ataklar kolay kolay geçmeyecek. Yani ruhsal pandemi kapıda! Anti-depresan kullanımı da korkunç boyutlara ulaşacak.

2021'de dünyada neler yaşanacak?

Dünya üzerinde muhafazakarlığın güç kazanacağı bir sürece hızla gidilecek. Irkçı, ayrımcı, faşizan söylemler inanılmaz derecede artacak. Buna karşı, 2021 aslında tam bir ‘özgürlük savaşı’ yılı olacak. İnsanlar üzerindeki baskıdan kurtulmak için özgürlük arayışına girecekler. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı giderek daha da artacak. İnsanlar bütün hassas ve duygusal yanlarıyla ilgili protestolar çıkartacaklar. İnsanların tahammül sınırlarına mayın döşenmiş gibi her şeyi protesto edecekler sadece finansal nedenlerle değil.

Paris’te, Washington’da, Londra’da şiddet olayları ve protestolar giderek artacak. En barışçıl ülkelerden biri olan Kanada sokak gösterilerine sahne olmaya başlayacak. Almanya’da şiddet olayları gittikçe artacak. 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini duyacağız bu yıl. Batı ve Doğu arasındaki denge bozukluğu, ülkelerdeki adaletsizlikler, terör olayları ayaklanmaları tetikleyecek.

2023 yılından sonra su savaşları yaşanacak. Ülkemiz bu esnada bir hedef haline gelse de, zararlı çıkmayacağız. Hatta dünyada en şanslı ülkelerden biri olduğumuzu bir kere daha anlayacağız. Trump, Biden ile savaşını kendi medyasıyla yapmaya başlayacak. Putin yeniden güçleniyor. Kendi yakın adamlarından birinden büyük bir ihanet görecek. Bundan sonraki dönemde Avrupa’yı hedef alacak. Dünyada yeni bir savaşın pimini tetikleyecek. Putin sağlığına dikkat etmeli, özellikle damarlarına. Sahnenin arkasındaki tüm güçlerin küresel üst akıllarının maskelerinin düştüğüne tanıklık etmeye hazır olun. Hiçbir şey gizli kalmayacak artık. Maskeyi taktıranların hepsinin maskesi düşecek.

Suudi Arabistan’da savaş çanları çalıyor. İran ile aralarındaki gerilime dikkat. İsrail ile anlaşma yavaş yavaş ilerleyecek ama sonunda olacak. Asıl büyük kavga İsrail ve İran arasında kopacak. Türkiye öncelikle İsrail olmak üzere Suriye ve Mısır’la yakınlaşacak 2021’in ilk altı ayında. İkinci altı ayında ise büyük kavga Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanacak. Suudi Arabistan’da Prens Muhammed bin Salman tahta yürüyecek. İngiltere’yle Suudi Arabistan arasında bazı belgeler ortaya çıkacak. Üç boyutlu telefonlar gelecek. Konuştuğumuz kişi sanki yanımızdaymış gibi görüşmeler yapacağız. Vücut ısısıyla çalışan otomobiller çıkacak.

Göz retinamız yeni kimliğimiz olacak. Genlerimiz yavaş yavaş değişime uğrayacak. Renk, boy, pos ölçülerinde değişimler olacak. Boylar uzayacak; göz ve saç renklerinde farklılıklar çok daha artacak. Uzaylılar bizimle iletişime geçecek. Cep telefonlarımızdan uzaylı sesi duyarsak şaşırmayalım. Gökyüzünden beklemeyin, yer altında üsleri olduğu ortaya çıkacak. Amerika’da 51. Bölge'den çok fazla haberler, sinyaller alacağız. Trump bu konuda çok önemli açıklamalar yapabilir hükümeti sarsmak için.

2021’de deprem nerede olacak?

Çin tüm dünyaya toprak altından gelen enerji, siber saldırı ve sağlık açısından tehlike yaratmaya devam edecek. Çin- Amerika arasındaki gerginlik sürecek. Dünyada depremler, iklim değişiklikleri, yanardağ patlamaları yaşanacak. Japonya’da tsunami ve deprem, California’da deprem görüyorum. Himalaya Dağları’nda, İran’da, Kuzey Hindistan’da da deprem ihtimali var. Mart ayından sonra özellikle Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle Türkiye ile ABD arasında adeta savaş rüzgarları esecek. Özellikle de denizler üzerinde savaş gemilerini göreceğiz. Bu da bize askeri sanayide değişiklikler yapmamız gerektiğini hatırlatacak. Kendi silahlarımızı yapmak ve ordumuzu güçlendirmek isteyeceğiz. Fakat şunu da söylemek lazım; bu gerilimde herkes Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşacağını bekliyor. Ama böyle bir şey olmayacak. Amerika da dost değil, Rusya da, Putin de! İkisi de kendi oyununu oynuyor. Hiçbirinin derdi Türkiye değil. Biden görevini tamamlayamayacak.

2021’de Türkiye’de neler olacak?

Bütün dünyada sınır değişikliklerine şahit olacağız. Ancak bu değişiklikler Türkiye’nin lehine olacak. 2023’e kadar sıkarsak dişimizi tüm dünya Türkiye’nin önünde düğme ilikleyecek. Sınırların genişlemesi, ülkelerarası toprak anlaşmalarını gündeme getirecek.

Türkiye’de 14 Mayıs'tan sonra virüs etkisi bitecek. Ekimde geri geldiğinde kontrol edilebilir olacak aynen bir domuz gribi gibi. Aşı ve ilaçlarla kontrol edilebilecek. 2022 Nisan’a kadar ara ara karantinalar devam edecek. Aşıları taşımada lojistik sıkıntılar olacak.

Ali Babacan’ın konuşamadığı çok şey var. Yol alacak belki ama engeller var önünde. Siyasi geleceğinde hayal ettiğini bulamayacak. AK Parti ile MHP arasında sorunlar yaşanacak. Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşayacağına inanıyorum.

Türk siyasetinde yeni bir sisteme geçilebilir. Birçok siyasi partide genel başkan değişimlerine şahitlik edeceğiz.

Türkiye sismik olarak hareketli olacak. Özellikle Mart 2022’ye dikkat edilmesi gerekiyor. 2021'de ilaç sıkıntısı yaşanacak. Yeni akıllı ilaçlar çıkacak. İstanbul Boğazı büyük önem kazanacak. Geçiş hakları konusunda yeni anlaşmalar ya da düzenlemeler yapılacak. Yunanistan Türkiye’yi tahrik etmeye devam edecek, Ege’de sular hiç durulmayacak. Kanal İstanbul projesinin yapılacağını görüyorum çünkü izin verilmek zorunda kalınacak. İleride dünyayı 12 ülke yönetecek bunlardan bir tanesi Türkiye.

2021’de ekonomide neler yaşanacak?

Dünya ekonomisi alt üst olacak. Eğer korona bir dalgaysa, bu ekonomik kriz adeta bir tsunami olacak. Özellikle finans ve bankacılık alanında büyük sorunlar görüyorum. Türkiye ekonomisinde A ve B opsiyonlarını kullandık, artık C seçeneğine doğru yaklaşıyoruz. 2023’e kadar Türkiye ekonomisi çok iyi olamayacak maalesef. 2025 sonrasında ise inanılmaz iyi olacak. Daha önce de bunu söylemiştim ama ülkeler kendi dijital paralarını çıkaracak. Türkiye’nin de bu konuda öncü ve başarılı bir girişimi olacak. IMF önümüzdeki günlerde en çok bu dijital birimlerle ilgilenecek. Ortaklar ayrılacak, büyük şirketlerin iasına tanıklık edeceğiz. Küçükler bu sürece dayanamayacak. Yeni bir ekonomik düzen kuruluyor. Değişime dayanamayan tüm kurumların varlıkları sona erecek. Büyük yatırımcılarda da o heves olmayacak. Yatırımda altın, özellikle ocaktan sonra gümüş, 2021 Haziran’dan sonra ise bitcoin çok değerlenecek. Hazirana kadar Borsa oynanmamalı. Bitcoin hazirana kadar alınabilir sonra çok yükselecek.

Çalışma ücretlerinden yaşanan düşüş, aynı zamanda her şeyin pahalılaşması nedeniyle ‘karın tokluğuna kürek mahkumluğu’ yapacak herkes uzunca bir süre. Bütün madenlerin değerleneceğini öngörüyorum. Özellikle de gümüş. 2023 ve sonrasında Türkiye'de yeraltı madenleriyle ilgili zenginlik yaşanacak. Bankacılık sistemindeki sorunlar nedeniyle bankada para tutmak yerine toprak ve ev yatırımlarına yönelmelerini tavsiye ediyorum. 2023’ten sonra ev fiyatları inanılmaz derecede yükselecek. Herkes kasasında, evinde nakit para tutsun. Nakit sıkıntısı yaşayabiliriz."