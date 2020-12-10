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Yaşam 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar olacak?
Yaşam

2021'de Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar olacak?

Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık itibariyle başlamıştı. 2021 yılına az bir zaman kala vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne kadar olacağını, ne kadar Kısa Çalışma Ödeneği ödeneceğini merak ediyor. Peki, 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:46:00 -
2021'de Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar olacak?

Koronavirüs salgınında ekonomiye ve vatandaşlara destek olması amacıyla kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeleri süresi 2 ay daha uzatıldı. Böylece vatandaşların aklındaki kısa çalışma ödeneği uzadı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, uygulamadan yararlanan vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği yeni yılda ne kadar ödenecek?

2021'de Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar olacak?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. Dolaylısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği de asgari ücretle birlikte artacak.

Asgari ücreti, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

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