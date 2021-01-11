2021’de DGS ne zaman yapılacak? 2021 DGS sınav tarihi
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans bölümlerine geçiş yapmak için girdikleri sınav olan DGS sınavı koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılı için ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Salgından dolayı üniversiteler yüz yüze eğitime 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde başlayamadı. 2021 DGS sınavına girecekler DGS 2021 sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki 2021’de DGS ne zaman yapılacak? İşte 2021 DGS sınav tarihi.
ÖSYM, tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (2021- DGS) öncesi DGS sınav tarihine ilişkin araştırmalar da devam ediyor. Her yıl binlerce Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans bölümü mezunu adaylar, herhangi bir üniversitenin ilgili lisans bölümlerine geçiş yapmak için DGS sınavına girmekte. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde DGS sınav tarihi de merak edilen konular arasında.
2021 DGS ne zaman yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı. Bu bilgiler ışığında ÖSYM 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz yılın DGS başvuruları da 9 Haziran'da alınmaya başlamıştı. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde DGS sınavv tarihine yer vereceğiz.
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