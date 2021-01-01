2021’de de büyümeye devam edeceğiz! Yeni yatırımlar yapacağız

Genel Müdür Bilal Uyanık, marka olarak gelecek sene yatırımlar yapmaya ve büyümeye devam edeceklerini belirtti.

İstihdamı arttırıyor

Uyanık, “2021’de 70 milyon lira tutarında yatırım yapacağız, 100 mağaza açacağız, 600 çalışan daha istihdam edeceğiz” dedi. 2020’de 100 milyon liralık yatırım yaptıklarına dikkat çeken Uyanık, “Bu yıl 100 mağazayı hizmete sunduk. Toplam mağaza sayımızı 330’a çıkarttık. 620 milyon lira ciro elde edip yüzde 30 büyümeyi başardık” diye konuştu. Tüm ürün gruplarının kendileri tarafından üretildiğine işaret eden Uyanık, “Talebi karşılamak için gerekli her adımı attık. Kapasitemizi ikiye katladık. Üretim tarafında 850 kişilik bir istihdam rakamına ulaştık” şeklinde konuştu.

Konfor ön planda

“Hedef kitlemizi genişlettik. Ürün gamımıza daha modern çizgileri olan ve konforu öne çıkaran ürünleri dahil ettik” ifadelerini kullanan Uyanık, “Yatak tarafında rahat bir uyku sağlayan ürünlere odaklandık. Malum, pandemiden ötürü sağlık ön planda. Doğal olarak fonksiyonel ve sağlıklı olan ürünlere talep yağıyor. Öbür taraftan uzaktan çalışma ve eğitim sisteminin de yaygınlaşmasıyla evlerde kullanılabilecek ofis mobilyalarının satışı artıyor” açıklamalarında bulundu. İhracatı arttırmayı odağa aldıklarını anlatan Uyanık, “Ürünlerimizi komşu ülkelere gönderiyoruz. Ancak şu sıralar Avrupa ve ABD de yakın takibimizde. Bu bölgelere ihracat yapmayı planlıyoruz” diye ekledi.