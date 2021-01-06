2021 zamlı maaşlar ne zaman yatmaya başlayacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecekler. Ayın 17'sinden itibaren yatırılacak maaşlar zamlı olacak., memur emeklileri ise maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.za