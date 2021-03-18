2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır?
YÖKDİL, YÖK koordinatörlüğünde lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adayların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını sağlayan yabancı dil yeterlilik belgesinin verildiği sınavın adıdır. Peki, 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından YÖKDİL/1 sınavı hakkında duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda YÖKDİL sınav giriş belgesinin erişime açık olduğu belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır ve sınav giriş ücreti ne kadar?
YÖKDİL/1 sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.