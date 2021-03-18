  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır?

YÖKDİL, YÖK koordinatörlüğünde lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adayların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını sağlayan yabancı dil yeterlilik belgesinin verildiği sınavın adıdır. Peki, 2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 18:12:00 -
2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından YÖKDİL/1 sınavı hakkında duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda YÖKDİL sınav giriş belgesinin erişime açık olduğu belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden alınır ve sınav giriş ücreti ne kadar?

YÖKDİL/1 sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skan..
Rus tarihçiden olay açıklamalar! ‘Türklere karşı savaşmak için ABD’den yollandılar’
Dünya

Rus tarihçiden olay açıklamalar! ‘Türklere karşı savaşmak için ABD’den yollandılar’

"Terörizm, Ermeni milliyetçiliğinin ideolojisi ve sistematik pratiğidir" diyen Rus tarihçi Prof. Oleg Kuznetsov, "Osmanlı’ya karşı savaşa ka..
Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay